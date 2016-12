Nikola Kalinic verso la Cina. Non è assolutamente tramontata la trattativa che potrebbe portare il croato al Tianjin Quanjian, squadra cinese allenata da Fabio Cannavaro, anzi, nelle ultime ore ci sono stati sviluppi importanti: secondo quanto riporta SkySport, il giocatore e il suo agente hanno trovato l'accordo con il Tianjin, ma resta da convincere la Fiorentina.



FIORENTINA DA CONVINCERE - Dopo la firma di Oscar dunque, anche un protagonista della nostra Serie A potrebbe volare in Oriente in cambio di una pioggia di milioni: impossibile dire no alla grande offerta economica proposta dal Tianjin Quanjian, club appena promosso nella massima divisione ed attualmente allenato dal capitano della Nazionale campione del Mondo nel 2006. Già trovato l'accordo tra il giocatore e la dirigenza cinese dunque, resta da superare la forte resistenza della Fiorentina, che non vuole provarsi del proprio centravanti a metà stagione. Solo un'importante offerta per il cartellino potrebbe convincere i toscani: a quel punto potrebbero sostituire il croato con un altro pezzo da 90.