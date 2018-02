Sono passati quasi 30 giorni dalla semifinale d'andata di Coppa Italia contro i biancocelesti, ultima volta in cui Gattuso ha schierato dal primo minuto l'attaccante croato, che da lì ha vissuto un febbraio complicato: gli scampoli di partita contro l'Udinese, poi l'infiammazione al pube che lo ha costretto ai box fino a due giorni fa. Contro la Roma è tornato a calcare il manto erboso e: impatto più che positivo, tanti duelli 'sporchi' vinti con Manolas e Fazio e soprattutto, che ha chiuso la partita.Mezz'ora scarsa che ha convinto Gattuso, sia sul piano tecnico che della tenuta fisica:Contro la Roma è partito un tour de force che costringerà i rossoneri ad altre tre delicate e complicate sfide ravvicinate, Lazio, Inter e Arsenal: prezioso dunque per il tecnico poter avere alternative in grado di dare fiato ai titolari, poter dosare le forze per non rischiare di dare tutto nei primi due impegni (Roma e Lazio) e arrivare con il fiato corto al derby e agli ottavi di Europa League. Proprio la vetrina europea è un ulteriore stimolo per Kalinic:(merito anche del gol decisivo nel derby di Coppa Italia),e, in caso di nuova prestazione positiva contro i biancocelesti, l'ex Fiorentina ha la possibilità di garantirsi il suo posto dal 1' a San Siro giovedì, scalzando proprio Cutrone e l'opaco. Non solo questioni di campo però, Kalinic ha bisogno di ritrovare il feeling con la rete (il gol manca dal 3 dicembre, trasferta di Benevento) anche in vista della prossima estate: non si placano i rumors su una sua possibile cessione al termine della stagione e l'interesse di diversi club, su tutti l' Eintracth Francoforte , può solo alimentarle. Discorsi rimandati a fine stagione, anche se la volontà del giocatore è chiara:. Gelare un Olimpico, già freddo per le condizioni atmosferiche, per prendersi i rossoneri: Gattuso rilancia Kalinic, ora tocca a lui.