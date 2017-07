Nikola Kalinic nei giorni scorsi ha lasciato il ritiro di Moena, ufficialmente per motivi familiari. Le voci si rincorrono e il mercato procede spedito. La trattativa con il Milan però al momento è bloccata. Il giocatore croato sarebbe dovuto tornare a Moena ieri, ma la Fiorentina gli ha concesso ulteriori 48 ore di tempo. Secondo quanto riportato da Radio Bruno Toscana, Kalinic dovrebbe rientrare in Trentino Alto-Adige. I viola lo aspettano e se non dovesse presentarsi saranno, con ogni probabilità, presi provvedimenti, in base al regolamento della FIGC.