Giorni decisivi per il futuro di Nikola Kalinic. Entro la prossima settimana la domanda su dove giocherà il prossimo anno l'attaccante croato messo in vendita dalla Fiorentina potrebbe trovare una risposta. Come raccolto da Calciomercato.com oggi è arrivato a Milano Tomislav Erceg, ex giocatore di Ancona e Perugia, che cura gli interessi della punta passata dal Dnipro. Nelle prossime ore incontrerà Fali Ramadani, intermediario della trattativa, che lo aggiornerà sulle proposte di Inter e soprattutto Milan, incontrato ieri sera per due ore al ME, noto hotel nel centro di Milano.



MILAN AVANTI - L'Inter si è informata sul giocatore, ma al momento è indietro rispetto al Milan. La richiesta della Fiorentina è di 30 milioni di euro, il club rossonero è disposto ad offrirne 22 circa più bonus. Kalinic ha chiesto un quadriennale da circa 3 milioni di euro più bonus a stagione, il Milan non vuole salire oltre i 2,5. Si tratta, la presenza di Erceg potrebbe accelerare l'affare.