Non c'è solo il futuro di Federico Bernardeschi al centro delle attenzioni della Fiorentina. Anche quello dell'attaccante croato Nikola Kalinic resta costantemente all'ordine del giorno perchè la dirigenza del club viola ha fretta di capire se sarà addio oppure no e affondare il colpo per un possibile sostituto.



L'AGENTE E' ANCORA A MILANO - Dopo i numerosi contatti che ci sono stati con il Milan e con il direttore generale della Fiorentina, Pantaleo Corvino, l'agente di Kalinic, Tomislav Erceg è ancora a Milano. Questa mattina, infatti, è stato intercettato dal nostro inviato Marco Demicheli, mentre lasciava un noto hotel milanese.



MILAN IN STAND BY - Per ora i contatti con il Milan si sono fermati. Il club rossonero ha l'accordo con il giocatore che nei giorni scorsi si è anche esposto confermando la sua volontà di approdare alla corte di Vincenzo Montella. La Fiorentina, però, non si sente in dovere di accontentare Kalinic a prescindere, ma vuole per lui un'offerta di almeno 25-28 milioni di euro.



C'E' IL MARSIGLIA -​ Un'offerta che il Milan ad oggi non vuole raggiungere e che, invece, potrebbe accontentare il Marsiglia. Il club francese, a cui piace anche Carlos Bacca, si sta inserendo in questa situazione di stallo e finora è arrivata a proporre 20 milioni cash e tutti subito ai viola. Per ora l'offerta è ancora troppo bassa, ma le parti si reincontreranno e la presenza di Erceg a Milano spinge per un'affare che dovrà ancora scrivere pagine importanti.