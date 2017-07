Dopo le parole di Pantaleo Corvino, dt della Fiorentina, che ha di fatto dichiarato incedibile Nikola Kalinic, ecco la risposta dell’attaccante croato, che ai microfoni di Sky, ha dichiarato: "Grazie Fiorentina, ma io voglio andare al Milan. Grazie per questi due anni e per l’opportunità data, ma io voglio fare uno step superiore e per questo voglio andare via."



SUL MILAN - "So che il Milan mi vuole e penso che per me questa sia una grande opportunità. Ecco perché voglio andare al Milan e ritengo chiuso il mio ciclo con la Fiorentina".