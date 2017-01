Si avvicina la decisione finale su Nikola Kalinic. Ci sarà la Fiorentina o il Tianjin Quanjian nel suo futuro? La risposta potrebbe arrivare stasera. Come appreso da calciomercato.com è in corso un summit in un noto hotel del centro di Milano tra Fali Ramadani, procuratore ombra del giocatore (quello ufficiale è Tomislav Erceg) e il capo della squadra mercato viola e direttore generale dell'area tecnica Pantaleo Corvino. L'ex giocatore del Dnipro, al quale è stato proposto un contratto di 4 anni da 10 milioni di euro a stagione, deve ancora dire sì alla proposta dei cinesi, i quali nelle prossime ore dovrebbero presentare un'offerta ufficialmente vicina ai 38 milioni di euro per strapparlo alla famiglia Della Valle.