Nikola Kalinic verso il Tianjin, ogni giorno che passa c’è un piccolo passo avanti ma manca ancora la svolta decisiva da parte del giocatore o della Fiorentina stessa. Oggi a Milano Ramadani tornerà a parlare con i cinesi per chiedergli di alzare l’offerta almeno a 42 milioni di euro più bonus, mentre Kalinic ha già dato il proprio assenso al trasferimento in Cina.



CORVINO SENZA SOLUZIONI – Tutto questo mentre Pantaleo Corvino è ancora alla ricerca del nome giusto per sostituire proprio Kalinic. Ad oggi non è stato individuato questo nome per il semplice fatto che il direttore generale della Fiorentina ancora non si è mosso e è alto il rischio di incappare in un Alonso-bis, ovvero l’arrivo di tanti soldi con la temporanea mancanza di tempo per reinvestirli. Ad oggi se parte Kalinic non c’è un sostituto pronto a vestirsi di viola.



​ZARATE AI SALUTI – Intanto Mauro Zarate è pronto a trasferirsi al Watford per 2,5 milioni di euro. La Fiorentina vorrebbe ufficializzare il tutto dopo la partita contro il Chievo Verona mentre proprio oggi l’entourage del giocatore andrà a Londra per discutere i dettagli del nuovo contratto con il Watford. Questa trattativa, a differenza dell’epopea di Kalinic, sembra già ben avviata e ben definita tanto che manca davvero solo l'ufficialità.