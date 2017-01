Nikola Kalinic ha detto no, per ora, ai cinesi. La Fiorentina però sa che presto o tardi Cannavaro tornerà alla carica per l'attaccante croato e dunque è ancora presto per cantar vittoria. Il Tianjin non ha problemi a mettere sul piatto 50 milioni di euro e per questo la Cina preoccupa e non poco Corvino. Kalinic ha rifiutato il primo approccio ma questo purtroppo non basta a dichiarare chiusa la pista, anzi a breve arriverà il rilancio per il giocatore che sarà chiamato nuovamente a dire la sua. Sarebbe il primo a rifiutare l'oro dei cinesi.