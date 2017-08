Ufficializzato ieri dai rossoneri, Nikola Kalinic ha parlato a Milan TV rispondendo a sei domande.



Da bambino sognavi di giocare nel Milan?

"Certamente. Quando ero giovane tifavo Milan, così come tutta la mia famiglia. È anche per questo che sono felice di essere arrivato qua".



Chi è il rossonero più appassionato nella tua famiglia?

"Mia mamma, assolutamente. Lei tifa Milan da sempre, così come mio fratello. Ma tutta la famiglia è rossonera, anche i nostri amici. Forse perché ci hanno giocato Boban, Simic… Quando ero giovane guardavamo sempre le partite del Milan, non so bene perché lo tifassero ma glielo chiederò".



A quali attaccanti ti ispiri?

"Ho sempre stimato Ronaldo e Ibrahimovic".



Che immagine hai del Milan?

"Un grande club che vuole vincere sempre, che prende i miglior giocatori al mondo e che gioca in uno stadio incredibile. Un top club e io non vedevo l’ora di vestire questa maglia e di giocare a San Siro".



Cosa hai provato la prima volta che hai giocato a San Siro?

"È uno stadio imponente, ogni giocatore spera di giocarci almeno una volta nella carriera".



Chi è il portiere più forte che hai affrontato?

"Difficile da dire, ma penso che sia Gigio, il mio nuovo compagno di squadra. Credo possa diventare il migliore al mondo".