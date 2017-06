Lo stesso Stefano Pioli ha tracciato la rotta: nel suo ideale di Fiorentina c'è una squadra che si appoggi ad un'unica punta, con i trequartisti alle spalle. Il 4-2-3-1 che insomma aveva lasciato a Milano, alternato con ottimi risultati al 3-4-2-1, almeno fino al k.o. interno con la Sampdoria, che avviò la striscia negativa dei nerazzurri. E l'attaccante perfetto per interpretare il ruolo di centravanti unico, il neo tecnico della Fiorentina rischia di averlo solo nella teoria, poiché sulla permanenza di Nikola Kalinic a Firenze quasi nessuno è pronto a scommetterci.



La Premier in particolare nei sogni del croato, che vorrebbe riscattare la sfortunata esperienza di inizio carriera al Blackburn : dopo 84 presenze e 33 reti, tra campionato e coppe, Kalinic si sente pronto per salire di uno scalino e mantenere anche una certo feeling con l'Europa, con ammiccamento alla Champions League. Si romperà però il connubio fortunato con Paulo Sousa, il tecnico che lo volle in maglia viola e a cui lo stesso bomber si è detto più che mai legato. Il portoghese infatti ha “tradito” il suo attaccante, scegliendo la Cina e il Jiangsu Suning come sua prossima tappa; quella Cina che Kalinic rifiutò a gennaio per restare a Firenze, nel calcio che conta.



Dall'est era giunto il croato due anni fa e verso l'Oriente è destinato invece l'uomo di Viseu: colmata subito quella della panchina, alla Fiorentina resta però la lacuna del centravanti e la soluzione potrebbe distare non troppi chilometri da Firenze. La candidatura di Giovanni Simeone sembra quella più stuzzicante, per età e valore dimostrato in campo, con un grande impatto sulla Serie A e i due club ne hanno già discusso. Il Cholito ha tutte le carte in regola per rappresentare l'attaccante di riferimento della nuova Fiorentina: in rossoblu ha già giocato da unica punta, con l'ausilio di tanti fantasisti. Esattamente quelli che Pioli potrebbe affiancargli: da Chiesa a Saponara, fino a Bernardeschi, altro fronte caldo del mercato viola, ma questa è un'altra storia…