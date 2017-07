La priorità assoluta di Nikola Kalinic è il Milan. La sua scelta il croato l’ha già fatta da settimane: vuole vestire la maglia rossonera e sta spingendo col suo entourage per accelerare la trattativa. La Fiorentina, però, non ha alcuna intenzione di schiodarsi dalla richiesta di 30 milioni di euro. La società viola, infatti, non vuole svendere l’attaccante croato e chiede soldi cash al Milan. L’ipotesi di inserire una contropartita nell’operazione non convince il direttore generale Corvino e la proprietà della Fiorentina.



LA DISTANZA - Tomislav Erceg, agente di Kalinic, e l’intermediario Fali Ramadani sono al lavoro per accontentare le richieste del giocatore al più presto. Il Milan è alla ricerca di un attaccante da alternare (o affiancare) ad André Silva e Kalinic resta la prima scelta. Nonostante le richieste della Fiorentina, la società rossonera è convinta di poter chiudere l’operazione a breve. Il Milan sperava di chiudere la trattativa a 25 milioni di euro, ma la Fiorentina non si schioda dalla propria richiesta di 30 milioni.



CONTRATTO - Nikola Kalinic ha chiesto un quadriennale da circa 3 milioni di euro più bonus a stagione, il Milan non vuole salire oltre i 2,5. Si tratta, le parti continuano ad aggiornarsi e settimana prossima potrebbe esserci un nuovo incontro. Durante il primo incontro non era presente il direttore generale viola Corvino, al prossimo summit, invece, è atteso anche il dirigente per sbloccare definitivamente la trattativa. Kalinic vuole il Milan e insiste per vestire rossonero, ma le richieste della viola non cambiano.