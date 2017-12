La tripletta realizzata contro il Southampton ha portato a 56 le reti segnate da Harry Kane nel 2017, un bottino che permette all’attaccante inglese di superare Leo Messi nel primato di gol nell’anno solare. Non solo: grazie al momento ispiratissimo, il bomber degli Hotspurs conquista la vetta della classifica dei cannonieri di Premier (18 gol, a +3 su Salah) e vola anche sulle lavagne dei bookmaker: il titolo di capocannoniere è passato da quota 2,10 a 1,53, davanti a al 6,00 di Sergio Aguero (per ora a 12 gol) e al 6,50 di Salah. Per Kane c’è un balzo anche nelle scommesse sul giocatore dell’anno, dove l’offerta è scesa da 11,00 a 8,00; in questo caso, però, la prima scelta è Kevin de Bruyne (1,50), con Salah secondo a 5,00 e David Silva a 7,00.