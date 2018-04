Qualcosa in più negli ultimi trenta metri di campo e qualcosa in meno in copertura. Questo il bilancio di Yann Karamoh se confrontato ad Antonio Candreva. Il francese crea scompiglio, spariglia le carte con la sua rapidità e soprattutto con l’istinto, che però è anche causa di quel disordine interno che Luciano Spalletti mal sopporta e che proprio nel corso delle due ultime partite della sua Inter gli ha contestato. Peccati di gioventù che lo convincono di poter risolvere le cose da solo, quando invece è lunga la via per divenire un calciatore fatto e finito. Intanto il tecnico toscano si accontenta delle vampate in velocità, specie in quelle gare dove la superiorità della sua squadra è tale da potersi permettere la negligenza tattica di Karamoh, il resto verrà gradualmente.



COSA SERVE CONTRO LA JUVE? - Ma sabato sera il calendario propone Inter-Juventus e d’un tratto il tema torna più che mai attuale: sarà più influente lo spunto di Karamoh o il senso della misura di Candreva? Al quesito dovrà trovare una soluzione Spalletti, chiamato alla scelta che in qualche modo finirà anche per determinare il tipo di gara che andrà ad impostare contro gli uomini di Allegri: più sbilanciati e spregiudicati con Karamoh, più coperti e prevedibili con Candreva, che però nei big match trova sempre buone motivazioni.



PALLA A SPALLETTI - Riflette Spalletti, che probabilmente pende dalla parte dell’esterno italiano, maggiormente abituato a certe platee, anche se il pubblico del Meazza sembra ormai aver “adottato” Karamoh, incoraggiato a gran voce anche dopo clamorosi errori sotto porta. Piace per sfrontatezza, ma anche per quelle doti fisiche e tecniche che se rapportate all’età fanno ben sperare. C’è chi culla il desiderio di allevare un futuro campioncino e la gara contro la Juventus aiuterà a capire - in parte - anche quello che è il pensiero di Spalletti.