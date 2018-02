Nei giorni scorsi una storia pubblicata con ironia dalla bellissima Ines Trocchia sul proprio profilo instagram aveva scatenato i rumors di gossip per una possibile relazione con l'esterno d'attacco dell'Inter, Yann Karamoh. Un meme che la vedeva come protagonista (in intimo) e un tag al profilo Y.Karamoh_17 con uno smile sorridente.



Un flirt spento sul nascere dalla stessa Ines, nota tifosa interista e volto tv, che in una storia successiva ha voluto specificare di aver taggato una fan page di Karamoh, ma che non conosce direttamente la punta nerazzurra. Certo la pubblicità che ne è scaturita potrebbe anche aprire le porte ad una conoscenza diretta fra i due e se son rose fioriranno. Per ora ecco la splendida Ines nella nostra gallery.