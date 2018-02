Inter e Roma si sono sbloccate e hanno mosso nuovamente la propria classifica centrando la vittoria e premendo sull'acceleratore nella corsa Champions League nel momento più delicato, ma anche più adatto della stagione. Sì perchè in contemporanea con la ripartenza di nerazzurri e la conferma dei giallorossi è arrivata la contemporanea mini-crisi della Lazio, travolta anche dal Napoli e giunta alla terza sconfitta consecutiva che l'ha fatta scivolare dal terzo al quinto posto nell'arco di tre settimane.



FORZE FRESCHE - La svolta delle formazioni allenate da Luciano Spalletti ed Eusebio Di Francesco ha un grande punto in comune. Il primo si è affidato a Yann Karamoh e al suo gol per battere il Bologna. Il secondo ha dato le chiavi della fascia sinistra a Cengiz Under ricavandone due gol e un assist contro il Benevento (oltre al gol vittoria contro il Verona di 7 giorni fa). Forze fresche al potere per variazioni tattiche e strappi all'interno della stessa partita che i titolarissimi sfruttati da inizio stagione non erano più in grado di dare.



LA LAZIO NON PUO' PERMETTERSI IL CASO FELIPE ANDERSON - Forze fresche come quelle che Simone Inzaghi e la Lazio stanno scegliendo di non avere in questo momento della stagione. Sì perchè il club biancoceleste avrebbe al suo arco una freccia con caratteristiche, sulla carta, ben superiori ai due di Inter e Roma: Felipe Anderson. I noti problemi comportamentali e il rapporto logorato con l'allenatore lo hanno di fatto messo fuori rosa. Eppure per il proprio bene la stessa Lazio dovrebbe cercare, il prima possibile di porre fine a questo esilio. Inzaghi non può permettersi di rinunciare a lungo al suo jolly di maggior talento. Per uscire da questa prima mini crisi servono forze fresche e imprevedibilità, Inter e Roma lo hanno dimostrato. Chi meglio di Felipe Anderson può garantirle?