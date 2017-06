"Eravamo perfettamente a conoscenza, giorni prima c’era stata una valutazione preliminare, il ragazzo ci segnalava questo fastidio al ginocchio destro nell’ultima parte della stagione col Feyenoord". Riccardo Del Vescovo, medico della Roma, ricostruisce la storia clinica di Rick Karsdorp, nuovo acquisto giallorosso, che appena arrivato dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro. "Ci dava come punto di riferimento il post-gara contro l’Ajax del 2 aprile. Martedì scorso siamo andati a cercarne la possibile causa, riteniamo di averla individuata, l’iter prevede un’artroscopia diagnostica a conferma del dato. Questa conclusione è arrivata a piena condivisione con il ragazzo, che vuole mettersi a disposizione al massimo delle sue potenzialità, è nostro preciso dovere metterlo in questa condizione. Lunedì Rick sarà sottoposto a un intervento di chirurgia artroscopica al ginocchio destro. Vogliamo valutare bene una parte del menisco esterno del giocatore, nel corso della visita iniziale condotta in tandem con il dott. Causarano abbiamo riscontrato dei referti clinici che vogliamo verificare meglio. Niente di serio, dal punto di vista cartilagineo e legamentoso non c’è nulla di alterato. Senza dubbio partirà con la squadra per Pinzolo e per gli USA. Viene da sé che nelle prime settimane il ragazzo risentirà della coda chirurgica e dovrà rispettare una tabella di marcia individuale, modificabile in base ai progressi condotti. Si tiene conto di mantenere sempre il corretto equilibrio tra i tempi e la qualità".