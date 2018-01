In campo non si è praticamente mai visto se non per quegli 82 minuti giocati contro il Crotone che gli sono costati la rottura del legamento crociato del ginocchio. Rick Karsdorp è stato uno degli acquisti mancati della Roma, ma l'esterno olandese non si è dato per vinto e ha scelto di dedicarsi a tempo pieno alla sua guarigione e, soprattutto alla sua famiglia.



Sì perchè con Karsdorp è arrivata in Italia anche la splendida e bellissima Astrid Lentini, da tempo fidanzata con il classe '95. Una relazione che ora è pronta a decollare perchè nel corso delle vacanze invernali il terzino della Roma ha chiesto alla sua bella di sposarlo con una coreografia fiammeggiante. Pronto è arrivato il sì di Astrid che non ha perso tempo per mostrare tutto sui social. Eccola nella nostra gallery.