La crisi dello scorso anno omrai è acqua passata e fra Kat kerkhofs e Dries Mertens è tornato a splendere il sereno. I due si sono riappacificati e ora Kat si sta aprendo sempre più mostrando un lato di sè finora poco conosciuto.



Intervistata da “Gert Late Night”, un programma televisivo in onda in Belgio, Kat ha anche svelato alcuni piccanti retroscena sulla sua vita di coppia: "La crisi con Dries è acqua passata, adesso va tutto a gonfie vele. Sesso? In pubblico mi comporto da signora, ma a letto sono eccentrica. Penso che quando sei sicura di te a livello sessuale, allora le cose vanno sempre meglio anche in generale. Mi piace farlo nei luoghi più insoliti, come i bagni dei treni: mi piacciono tanto. Chirurgia estetica? Sì, ammetto di aver fatto un ritocco in passato: ho dovuto ridurre il seno, era troppo grande". Ha fatto bene? Eccola nella nostra gallery.