L'attaccante classe 2000 del Verona Moise Kean ha rilasciato un'intervista al quotidiano L'Arena nel giorno del suo diciottesimo compleanno. "I miei idoli? I miei tre preferiti sono Ibrahimovic per la cattiveria agonistica, Lukaku per la presenza in campo e Neymar per le qualità tecniche e la velocità".



Sul sogno Nazionale: "È chiaro, la Nazionale è il punto di arrivo per chiunque, giochi a calcio e vincere un Mondiale sarebbe il mio sogno. Penso sempre a migliorarmi ma il cammino è molto lungo ed ho appena compiuto 18 anni. Faccio il possibile sia quando sono a Peschiera che in campo per crescere, migliorarmi ed aiutare l’Hellas".



Sui consigli degli ex compagni della Juve: "Mi dicono di lavorare sempre di più e di seguire i consigli di mister Pecchia, che mi sta insegnando molto non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche da quello umano".



Sul suo futuro: "Verona è una grande piazza. Qui c’è una passione. Quando gioco e guardo lo stadio mi viene da dare sempre qualcosa in più per la squadra".