In estate il prestito a Verona per crescere, mettere insieme minuti lontano da casa e realizzare, perché no, qualche gol. Moise Kean, gioiellino classe 2000 della Juventus, in maglia gialloblù ha realizzato due gol in campionato, uno dei quali al Milan nella vittoria per 3-0 al Bentegodi. E sabato, nell'ultima gara di questo magico 2017, affronterà proprio la sua Juve. Queste le parole rilasciate dal talento azzurro a Tuttosport: "Quando ho scelto il Verona non ho fatto calcoli. Sono soddisfatto di questi mesi, ma posso e devo dare di più per la squadra e per i tifosi. Ho 17 anni e so di dover migliorare ancora molto. Il gol a Donnarumma? Gigio è un amico. Abbiamo parlato prima della partita, poi non ci siamo più incrociati. E' uno dei portieri più forti al mondo. Più che far gol a lui è stato emozionante segnare contro il Milan. Ma lì per lì il primo pensiero è stato 'Adesso devo provare a farne un altro, dobbiamo vincere'".



SU RAIOLA, IBRAHIMOVIC E BALOTELLI - "Mino mi dice sempre di giocare il mio calcio e di prendere esempio da un campione come Ibrahimovic. Ci ha fatto conoscere, andiamo molto d'accordo Zlatan e io. Di Ibra vorrei avere la serietà nel lavoro e la cattiveria. Tra i miei attaccanti preferiti c'è anche Balotelli e pure con lui ho un buon rapporto. Di Mario apprezzo tecnica e velocità. Io nuovo Balotelli? Mi piace Mario. Ma lui è Balotelli e io sono Kean".



SULLA SFIDA ALLA JUVE - "Sarà sicuramente emozionante, ma la affronterò come se di fronte avessi il Milan: nei miei pensieri c'è solo il Verona, ora. Mi ha già scritto Sturaro, sarà bello riabbracciare lui e tutti gli altri. Sturaro era uno dei compagni di playstation in ritiro. Ci siamo sfidati un sacco di volte. La partita classica era lui col Bayern e io col Real Madrid. Il Kean della play? Mi hanno fatto troppo lento, mi dovrebbero dare velocità 81. Se segno alla Juve non esulto".



SULLA MAGLIA - "Mi piacerebbe scambiarla con Marchisio o Buffon, anche se ho letto che Gigi forse non recupererà. Con me è sempre speciale, mi ha soprannominato cucciolo e mi ha trattato come un figlio lo scorso anno. Per la differenza di età potrei esserlo davvero. E' talmente alla mano che finisco per dargli del tu anche io".



ALLEGRI - "Rapporto buono. Con me è sempre stato duro, ma per il mio bene: ha visto tanti talenti bruciarsi e ha voluto evitare che mi potessi montare la testa. Lo ringrazierò sempre. Cosa sogno? Un gol di testa in finale di Champions contro una squadra spagnola".