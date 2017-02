Una visita informale, per assistere dal vivo al derby primavera frasugli spalti dello stadio Don Mosso di Venaria Reale. Il super procuratoreha sfruttato la visita italiana, in cui ha fatto visita a Gigio Donnarumma per il suo 18esimo compleanno, anche per stare vicino ad un altro dei suoi assistiti, quelche continua a fare la spola alla Juventus fra prima squadra e campionato Primavera.Kean è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio italiano e non è un caso che propriostia puntando fortmente su di lui.sono già stati avviati e si va verso la firma di un contratto triennale (il massimo consentito a giocatori minorenni) con un ingaggio che si preannuncia importante anche se un veroL'accordo è prossimo ad essere firmato, ma, possibilmente in un campionato estero ad alto impatto formativo (come ad esempio) al termine della stagione. A Torino, sugli spalti, si è svolto un colloquio fra Raiola, il direttore sportivo del settore giovanile della Juventus Federico Cherubini e il capo degli osservatori per l'estero Javier Ribalta.e coltivare i rapporti di amicizia fra le parti. Il rinnovo di Kean si avvicina, così come il suo futuro, nel calcio dei grandi, con la Juventus che è pronta a coccolarselo.