Primi contatti tra la Juventus e Lotito per Keita, ma il n.1 biancoceleste mette subito in chiaro le cose in Lega: "Non mi risulta che siano pervenute offerte dalla Juve per Keita. E comunque noi non vogliamo contropartite, non ci servono i giocatori, vogliamo solo il cash». Più chiaro di così: in questi giorni alcune voci di mercato riportavano la volontà bianconera di inserire nella trattativa Pjaca. A quanto pare questa opzione, come riporta il Messaggero, sarebbe stata rispedita al mittente.