Con ancora nelle orecchie le polemiche arbitrali della partita con il Napoli, l'attenzione della Juventus resta sulla Coppa Italia. Il Derby della Capitale potrebbe essere infatti d'interesse per Marotta e Paratici che da tempo seguono Keita Baldé. L'esterno senegalese, sempre più separato in casa a causa dei rapporti pessimi con Claudio Lotito, potrebbe trovare stasera lo spazio che in campionato gli viene spesso negato. Il canterano è in ballottaggio con Felipe Anderson e proprio per questa situazione, ormai più di un caso negli ambienti biancocelesti, sta considerando l'idea di partire un anno prima della scadenza del contratto (giugno 2018). La Juventus segue il caso fiutando il possibile affare, anche se spesso Lotito in questi casi si è impuntato e per Keita rischia di essere una delle ultime occasioni per potersi mettere in vetrina.