I gironi scorsi erano stati pieni di pessimismo per il Milan perché il mancato closing avrebbe impedito ai rossoneri di lottare per i propri obiettivi di mercato. L'esterno della Lazio Keita Bade, in particolare, è uno dei primi nomi sulla lista di Fassone e Mirabelli. Il giocatore non vuol rinnovare con i biancocelesi e su di lui ci sono gli occhi delle big di Serie A. L'arrivo di nuovi capitali farebbe partire tutti alla pari: Juve e Inter sono avvisate, se il closing si farà, per Keita ci sarà da fare i conti anche con il Milan.