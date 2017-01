Balde Keita è una prima scelta. Il Milan è convinto, sicuro, la futura proprietà cinese lo ha individuato come uomo giusto al posto giusto nel progetto atteso per partire nei prossimi mesi. E proprio per questo, il discorso con la Lazio per l'ala classe '95 non è così caldo per gennaio, anzi. Da diversi giorni, il Milan ha appurato che non ci sono margini per chiudere un'operazione Keita subito con un prestito con diritto di riscatto a cifre ragionevoli. Lotito è pronto a far la guerra pur di trattenerlo ancora, provare a rinnovare o venderlo alle sue condizioni, ovvero 30 milioni di euro. Ma quel contratto a scadenza nel giugno 2018 apre a tanti scenari.



KEITA ASCOLTA - In particolare, il Milan sta già studiando la strategia per la prossima estate. I contatti sono continui, Keita è il prescelto e il giocatore - tramite il suo entourage - ha dato disponibilità a parlare e ascoltare la proposta rossonera. Ci sarà tempo e modo di valutare tutto, il ds che i cinesi hanno individuato per il futuro Mirabelli è già al lavoro da settimane anche sulla pista Keita. Un altro nome appuntato per il Milan che verrà.