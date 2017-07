Posizione ferma, muro alto.: chi lo vuole, lo paghi il prezzo che vale., ancora convinto della possibilità di far rinnovare l'ala senegalese con una potenziale clausola di uscita, stessa soluzione prospettata a De Vrij. E in realtà molto complessa; perché. Come sempre raccontato, infatti, i bianconeri hanno un- La strategia della Juve è chiara, aspettare che il prezzo scenda oppure prendere Keita a costo zero per la prossima stagione. Ma il rischio è elevato: se qualcuno dovesse accontentare subito Lotito e trovare un accordo col giocatore, i bianconeri perderebbero quel gioiello classe '95 che vorrebbero prendere da tempo. E, solo un cambio di idee legato alla volontà del giocatore può cambiare tutto, molto difficile. Perché- E a poter spiazzare tutti c'è il rischio che siano due fattori: il primo è Keita stesso, già in guerra con la Lazio un anno fa e adesso atteso in ritiro. Con la speranza che non ci siano sorprese, ma anche. Il secondo è un: in particolare, Keita ha molti estimatori in Francia,. Non sono escluse mosse a sorpresa. Di certo, adesso il silenzio finirà e Keita sarà al bivio con la Lazio. Forse, la peggior situazione in cui trovarsi tra un presidente duro come Lotito e un giocatore altrettanto duro come Keita Baldé.