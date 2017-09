Dopo essere stato acquistato negli ultimi giorni della sessione estiva di mercato, Keita Baldé è stato presentato oggi come nuovo giocatore del Monaco ed è tornato sulle tante squadre che lo hanno seguito: "Si è parlato tanto di offerte dell'Inter o della Juventus, ma l'unica proposta concreta è stata quella del Monaco".



VITA DA FENOMENO - Keita ha poi proseguito parlando della sua nuova avventura: "Io sono un giocatore giovane, ho solo 22 anni. Spero di crescere ancora tanto in Ligue 1. Darò il massimo in allenamento per essere pronto il prima possibile e aiutare da subito la squadra. Ho l'etichetta del fenomeno? Ho lavorato molto drante la mia carriera".