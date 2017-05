L'operazione Keita Baldé è una delle più interessanti sul mercato. Perché quel contratto in scadenza 2018 con la Lazio lo mette al centro delle opportunità, un affare da non lasciarsi sfuggire. Chi è realmente in pole position ad oggi per il gioiello senegalese classe '95? Il rinnovo con la Lazio è utopia, la Juventus è avanti perché sta spingendo forte sul giocatore. Un contratto importante, i primi contatti partiti in tempi non sospetti, la volontà di farne una pedina preziosissima nel 4-2-3-1 di Allegri dove Keita può essere un jolly e non un rincalzo. Ma i bianconeri non hanno ancora un accordo con la Lazio e non hanno intenzione di svenarsi per un giocatore che da gennaio può firmare a parametro zero, avendo anche il gradimento da parte di Keita.



IL MILAN SPERA - Per questo, il Milan continua a sperare ancora in un colpo di coda per l'ala senegalese. Mirabelli e Fassone hanno avviato i dialoghi con Lotito che parte da una base di 30 milioni per privarsene: tanti, forse troppi per un giocatore a scadenza. Ma i rapporti con i rossoneri sono ottimi e la strategia prevede la ricerca di un accordo con la Lazio per poi andare a convincere il giocatore: non sarà facile strappare il sì di Keita con la Juve che spinge forte da tempo sul ragazzo, tutt'altro. Ma ad oggi è l'unica strada per sperare e tentare il sorpasso, magari proponendo a Keita un ruolo da stella assoluta nel Milan che a Torino non avrebbe. Sfida aperta a suon di milioni e progetti, la Juve non molla di un centimetro. E Keita è al centro del mercato...