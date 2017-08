La Lazio spera nell'intervento. Non divino, ma del Tottenham, per sbloccare una situazione di stallo, quella legata a Keita. Gli Spurs avrebbero avviato i primi contatti per il senegalese. Un primo sondaggio, prima dell'assalto, almeno così spera la Lazio. Il Tottenham è a caccia di un rinforzo, vuole mettere sul piatto 30 milioni. Nel frattempo, come riporta la Repubblica, c'è il ritorno di fiamma del Milan: l'opzione scartata ad inizio estate potrebbe tornare d'attualità. La palla è, per così dire, tra i piedi di Keita: sta a lui decidere.