Keita raddoppia i gol della Lazio: quando gioca 2,2 gol a partita, senza di lui media di 1,1. Con lui titolare 9 vittorie su 14 in campionato, 5 ko su 14 gare quando va in panchina. Domenica torna dall'inizio a Cagliari.



Dal punto di vista del contratto la società non si è mossa o lo ha fatto poco, a modo suo, confidando (invano) nella famiglia o nel cambio (non avvenuto) di procuratore. Gli ultimi tweet di Calenda confermano quanto ci aveva fatto sapere a inizio dicembre: la Lazio non ha mai convocato Keita e il suo agente per riaprire una trattativa mirata al rinnovo del contratto in scadenza 2018. Come si legge sul Corriere dello Sport, non ci sono stati sviluppi a febbraio e non è un dettaglio. Come si sia arrivati a questa distanza è storia della scorsa estate, cosa si poteva o si potrebbe ancora fare per ricucire il rapporto e provare a scongiurarne la cessione a giugno appartiene alla volontà della Lazio, non solo del giocatore.