Resta ancora da decifrare il futuro di Keita Baldé. L’esterno della Lazio è in bilico tra Juventus e Inter. I bianconeri starebbero per sferrare l’attacco decisivo per il giocatore, che resta comunque in cima alla lista dei rinforzi dell’Inter. Come riporta Agipronews, è piuttosto stretta la forbice delle quote, che vedono i bianconeri avanti di poco rispetto ai nerazzurri: a 2,20 si gioca l’ipotesi Keita a Torino, lo sbarco a Milano viaggia invece a 3,50. Negli ultimi giorni, inoltre, si è parlato anche di un interessamento forte del Napoli, con tanto di offerta superiore a quella della Juventus. Eventualità considerata anche dai bookmaker internazionali, che hanno subito inserito il Napoli sulla lavagna delle pretendenti, come terzo favorito, a 4,00. Pesa sulla loro valutazione anche quello che si è detto più volte in questi giorni: la volontà di Keita è quella di andare in bianconero.