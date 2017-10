Mario Kempes, leggenda del calcio argentino, ha parlato a Super Deportivo Radio del controverso rapporto tra Dybala e Lionel Messi: “Messi e Dybala si pestano un po’ i piedi in campo e al momento sono incompatibili. Quello che ha detto ‘el pibe’ è giusto, chi non lo ha capito è ‘tonto’. Dybala intendeva dire che non sai mai quello che farà Messi e di conseguenza se giochi con lui non è facile trovare la giusta posizione perché non sai mai se ti passerà il pallone o meno, se andrà il tiro o partirà per conto suo in azione personale. Tutti ora dicono che questo ragazzo crede di essere Pelè e che dunque non può giocare con Messi ma le sue parole erano chiare, il problema è che ora che le cose vanno male in Argentina tutto diventa un caso.