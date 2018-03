Dopo le anticipazioni di questa mattina , ecco l'intervista integrale concessa dal centrocampista dela Sky Sport.- "Ci sono ancora 10-11 partite, penso che si possa arrivare in Champions: non so cosa faranno le altre, ma noi lavoriamo tanto e bene".- "Gattuso è un allenatore bravo, forte come lo era da calciatore: ti dà sempre voglia di fare tutto, vuole diventare un grande allenatore, come gli è successo da calciatore. E può riuscirci: ha grinta, voglia, è concentrato, può diventare davvero un grande".- "Biglia è un grande giocatore e un grande uomo sul campo e fuori dal campo, mi dà ritmo, mi motiva. Per noi è fondamentale, come Calhanoglu: anche Suso è importante, fa gol, assist e sblocca le partite, ti dà tanta qualità con la palla".- "Patrick è incredibile: a 20 anni ha già 16 gol in stagione, spero possa diventare un grande attaccante".- "Per lui non era facile e mi è dispiaciuto, arrivava dall'estero: all'inizio è stata difficile, ma ora tornerà grande".- "Ha fatto molto bene alla Fiorentina, ha fatto tanti gol, ma al Milan credo abbia bisogno di un po' di tempo".- "Cosa gli direi per convincerlo a restare? Gli direi che qui i tifosi sono fantastici, che deve rimanere in una squadra giovane con grande storia, per crescere insieme".- "Se vinciamo vado a piedi da Milano a Milanello".- "Sarebbe la cosa più bella arrivarci, perchè sono tanti anni che il Milan non va in Champions. Se ci riusciamo mi taglio i capelli a zero".- "Cosa scelgo? Entrambi: vado a piedi a Milanello con i capelli rasati (ride, ndr)".