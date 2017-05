Giornata importante per il Milan e il futuro di Franck Kessie. In giornata è previsto un incontro tra la società rossonera e la dirigenza dell'Atalanta per parlare di quello che sarà il destino del centrocampista ivoriano: Mirabelli, direttore sportivo milanista, ha trovato un accordo di massima con il calciatore, e incontrerà a Casa Milan nuovamente l'agente Atangana per limare i dettagli.



16.30 FASSONE VIA - Han Li e Marco Fassone hanno lasciato Milanello. Non Massimiliano Mirabelli, che invece è ancora all'interno del Centro Sportivo rossonero.



15.40 FASSONE A MILANELLO - Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, è a ancora a Milanello con Massimiliano Mirabelli e Han Li, braccio destro di Yonghong Li.



Poi si dovrà lavorare per trovare quello con il club. Guarda interessata la Roma, che ha sì raggiunto l'accordo con l'Atalanta ma non con il calciatore. Un incontro per fare chiarezza, raccontato dall'inviato di calciomercato.com Daniele Longo.