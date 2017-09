Il suo ingresso in campo aveva creato più di un grattacapo al Milan. Tutta un'altra Udinese con Seko Fofana, l'unico in grado di dare il cambio di passo. Il centrocampista franco-ivoriano è pronto per riprendersi il tempo perso a causa del grave infortunio, con la frattura del perone, patito nel marzo scorso. Vuole tornare ad essere un uomo mercato, quando Borussia Dortmund e Red Bull Lipsia avevano messo sul piatto dieci milioni di euro per il cartellino.



SOGNANDO YAYA TOURE' - Cresciuto nell'Accademy del Manchester City, con il mito di Yaya Tourè. Un fisico da granatiere a cui abbina una certa agilità e una ottima velocità di esecuzione. 5 gol nella passata stagione, la capacità di calciare con entrambi i piedi, Seko è un giocatore dall'ottimo potenziale. Lo aveva fatto seguire anche la Juventus, che con l'Udinese vanta un canale privielegiato. E' considerato tra i classe 1995 più interessanti della nostra serie A.



IL MILAN LO OSSERVA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan sta monitorando con grande attenzione Fofana. Gradimento totale da parte di Mirabelli e del suo staff, che sarà spesso presente sulle tribune della Dacia Arena nel corso della stagione. Non solo Jacub Jankto quindi, anche Seko Fofana è entrato nel mirino del club rossonero.