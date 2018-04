A v olte accusato di discontinuità, Sami Khedira nella stagione in corso ha trovato una confidenza con il gol inedita da quando è in Italia. Ha già realizzato sette reti in campionato , grazie anche alla tripletta realizzata all' Udinese all'andata e alla doppietta contro il Sassuolo . Nelle ultime due annate in bianconero si era fermato a quota cinque. Il nazionale tedesco ha eguagliato con la rete contro il Milan il suo record personale di realizzazioni (7) risalente a quasi dieci anni fa: Bundesliga 2008/'09, con la maglia del Colonia .