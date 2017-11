Ancora immatura in ambito calcistico, la proprietà cinese dell’Inter aveva inizialmente affidato le redini del mercato a Kia Joorabchian, con il quale avevano fatto qualche “affare allo Jiangsu”. Un attestato di stima che il noto agente ha ricambiato portando a Milano Gabigol e Joao Mario per una spesa complessiva di oltre 80 milioni di euro. Non il massimo, tanto che Zhang ha immediatamente rivisto le gerarchie all’interno del club, dando nuova fiducia al meritevole Ausilio e scegliendo Sabatini come coordinatore unico tra Inter e Jiangsu. Di fatto la figura di Kia è stata un messa ai margini, nonostante l’agente di origini iraniane continui a pubblicizzare al club nerazzurro qualche calciatore. Anzi, proprio due settimane fa, in un noto ristorante di Milano, Joorabchian e Ausilio hanno consumato insieme una cena che però non è sfociata in alcuna trattativa di mercato.



DEFICIT DI PERSONALITA' ED EQUIVOCI TATTICI - Difficile recuperare consensi dopo due operazioni così costose e per niente redditizie. Archiviato il capitolo Gabigol, adesso l’Inter deve capire cosa fare con Joao Mario visto e considerato che per il portoghese non sembra esserci spazio. Paradossale se pensiamo che dopo Vieri è stato il più pagato nella storia del club di corso Vittorio Emanuele. Deficit di personalità ed equivoci tattici hanno reso l’esperienza nerazzurra di Joao Mario una parentesi frammentata e incostante.



JOAO MARIO SUL MERCATO - L’ex Sporting Lisbona è sul mercato, esattamente come lo era stato nella sessione estiva di giugno, quando l’Inter aveva tentato di inserirlo in qualche scambio di mercato poi non verificatosi. A gennaio sarà difficile, se non impossibile, incanalare un’operazione con il PSG per uno scambio con Pastore, ma l’idea dei nerazzurri rimane quella di cedere Joao Mario per riutilizzarne i proventi. E chissà che in quest’ottica non possa finalmente tornare utile la figura di Kia, che ha già ricevuto mandato di cercare una possibile destinazione al portoghese.