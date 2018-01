Matyas Kiraly nel nome del padre: il figlio del mitico Gabor, portiere ungherese attualmente militante nella squadra della propria città, l'Haladas di Szombathelyi, con un passato nell'Hertha Berlino, nel Crystal Palace, nel Burnley e nel Monaco 1860, famoso per giocare sempre con i leggendari pantaloni della tuta di colore grigio, simili a un pigiama, ha deciso infatti di voler emulare il genitore.



NEL NOME DEL PADRE - In tanti infatti avevano già nostalgia della mise dell'estremo difensore, ritiratosi da più di un anno dalla nazionale magiara, ma sono stati presto accontentati: il figlio Matyas. che gioca nella squadra under 14 dell’Haladas, indossa infatti tra i pali la stessa tuta del padre. Il giocatore più longevo a disputare un Europeo può andare fiero della voglia di emulazione del proprio discendente: a 42 anni la voglia di giocare è ancora tanta, soprattutto con quella tuta che lo ha reso immortale, sin da quella volta che la madre non fece in tempo a lavare i pantaloni neri e l'ungherese dovette giocare con quelli grigi, che poi non lo abbandoneranno più. Ora tocca al figlio, ricordare e celebrare il vecchio Gabor: nel nome del padre.