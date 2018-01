Jurgen Klinsmann, ex attaccante di Inter, Bayern Monaco, Samp e Germania, parla al Corriere della Sera: "La fame di vittorie ha sempre fatto parte della cultura italiana e l'eliminazione è una sveglia per tutto il Paese. Milano deve tornare a essere la capitale del pallone e ad avere due squadre competitive. In Germania si è investito tanto sui centri di formazione e tutti si sono adeguati a un certo stile di gioco offensivo e veloce. Questa è la chiave per vincere, purtroppo l'Italia mancherà a tutti. Le favorite in Russia? Germania, Spagna, Francia, Brasile e Argentina".