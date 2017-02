"Sono sorpreso che cose del genere possano accadere? No, e non solo nel calcio. Ci sono state alcune strane decisioni nel 2016/2017: la Brexit, Trump e ora Ranieri". Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, commenta con ironia la scelta del Leicester di cacciare il tecnico romano. Tra l'altro le Foxes saranno l'avversario dei Reds nel posticipo di Premier League in programma lunedì. "Non ne so abbastanza - aggiunge Klopp - dovete chiedere al Leicester perché hanno deciso così, ma ci dovremo aspettare il miglior Leicester lunedì".