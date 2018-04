Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha risposto così sul 3-0 della Roma al Barcellona: "Quando me l'hanno detto ho pensato fosse uno scherzo. Non perché io non rispetti la Roma, sono fantastici: ma hanno pure perso Salah che non sta facendo malissimo! Però mi hanno sorpreso, pensavo a una finale City-Barça e sono fuori entrambe".