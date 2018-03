Emre Can potrebbe restare al Liverpool. La notizia arriva da Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, che alla vigilia della sfida di Premier League contro il Crystal Palace ha parlato del centrocampista tedesco, che ancora non ha deciso se rinnovare il contratto in scadenza a giugno: "Siamo in trattativa con lui. E' ancora tutto aperto e nulla è deciso. Sta andando tutto bene, a parte il fatto che non ha rinnovato. Ma non è un problema, vediamo". L'ex giocatore di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen aveva dato la sua parola alla Juventus, ma non ha ancora firmato i contratti che Marotta e Paratici gli hanno spedito. Ha preso tempo, vuole pensarci bene prima di mettere tutto nero su bianco. Non ci sono solo i bianconeri, il Liverpool, ad oggi, resta un'opzione credibile.