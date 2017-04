L'ex tecnico del Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, ha parlato dell'attacco terroristico che si è verificato martedì sera in Germania. L'attuale ct del Liverpool è rimasto comprensibilmente scioccato dall'accaduto: "Penso che tutti sappiano quanto sia stato terribile per me - come riporta il Sun - viste tutte le volte che sono stato nell'hotel della squadra. Conosco esattamente la strada, e molti miei amici si trovavano su quell'autobus. Stavo tornando a casa quando mi hanno chiamato riferendomi dell'accaduto. Ero sconcertato, e terrorizzato per loro. In un primo momento non ci potevo credere, poi quando all'inizio le notizie sono confuse temi sempre il peggio".



Alla fine la partita di Champions contro il Monaco si è disputata ugualmente a un giorno di distanza dall'esplosione, e i tedeschi hanno perso per 3-2: "Sono molto orgoglioso del Borussia, hanno giocato anche se chiunque avrebbe compreso se si fossero rifiutati, invece sono scesi in campo, cercando di dare il meglio. Ho visto la paura, lo shock nei loro occhi, e per loro deve essere stato davvero difficile affrontare la partita senza pensare a ciò che era successo, mi è dispiaciuto tantissimo. Aspettavo di ricevere aggiornamenti insieme al resto del mondo, e l'ultima cosa a cui pensavo era la partita, bensì alla loro salute e stato d'animo".