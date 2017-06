Miro Klose, ex attaccante della Lazio, parla del suo nuovo ruolo in nazionale, stagista agli ordini di Low con la Germania, dove insegna agli attaccanti i movimenti: "Mi diverto moltissimo nel mio nuovo ruolo. Mi sono integrato perfettamente, posso solo imparare dai miei colleghi. Non vengo qui a fare la mascotte: io e Low comunichiamo, e ovviamente gli dico la mia sulla formazione. A settembre farò il corso, questa è la mia strada. Dopo la Conf. Cup tireremo le somme, ma mi piacerebbe continuare in questo ruolo perché per me è una grande esperienza e una grande occasione. Se nel frattempo potessi fare il corso da allenatore sarebbe fantastico. Parlo molto con gli attaccanti. Stanno facendo quel che gli chiediamo: mettere sotto pressione Mario Gomez e Muller con ottime prestazioni. Werner? Alla sua età facevo ancora il falegname. L'importante però è che giocatori che arrivano così in alto così in fretta restino con i piedi per terra".