Dopo le dure parole di Isco sul suo rapporto con Zidane al Real Madrid, Koke chiama il compagno di nazionale all'Atletico: "Isco mi incanta. Quando gioca con noi è il migliore, il suo livello è spettacolare. Non lo vedo di giorno in giorno, non so cosa pensa Zidane, però se non ha continuità nel suo club all'Atletico la potrebbe trovare".