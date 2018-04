Geoffey Kondogbia non ha alcuna intenzione di tornare all'Inter. Le parole al miele di Luciano Spalletti nei giorni scorsi hanno confermato la sua volontà di un'estate fa ovvero trattenere il francese in nerazzurro, lo avrebbe volentieri riportato a Milano per giugno prossimo in caso di mancato riscatto da parte del Valencia, vista la splendida stagione che sta vivendo Kondogbia. Un messaggio chiaro, ma ad oggi nella testa di Geoffrey non c'è la minima intenzione di fare un passo indietro rispetto alla possibilità di rivestire la maglia dell'Inter. Tutt'altro.



NO, GRAZIE - In questi giorni, Kondogbia ha ribadito al suo entourage di non volerne più sapere di un ritorno a Milano. Ha un bel legame con Spalletti, lo stima ma non ha intenzione di rimettersi in gioco in una piazza dove ha pagato caro i soldi sborsati per portarlo via dal Monaco e le sue prestazioni deludenti. Insomma, Kondogbia è felicissimo al Valencia e spera nel riscatto da 25 milioni in quell'operazione 'incastrata' con Joao Cancelo; altrimenti ha già pronto il piano B, se non venisse acquistato dagli spagnoli considererebbe nuove proposte. Dalla Premier League è arrivata più di una chiamata, in Liga c'è la fila, Kondogbia comunque non vorrebbe tornare a giocare all'Inter né riaggregarsi al gruppo qualora non venisse riscattato. La soluzione alternativa porta ancora lontano dall'Italia, probabilmente destinazione UK. Con massima priorità al Valencia. E zero chances per il ritentro all'Inter.