Il centrocampista francese Jeoffrey Kondogbia, in prestito al Valencia ma ancora di proprietà dell'Inter, ha dichiarato a Cadena Ser: "Il vero problema all'Inter era lo squilibrio. Era un po' un bordello: in due anni ho conosciuto 4-5 allenatori, la squadra cambia continuamente ogni anno. Per questo motivo un giocatore, specie un giocatore giovane, trova molto difficile integrarsi e offrire buone prestazioni. Un club ha bisogno di stabilità, di andare avanti anche se non vanno bene le cose all'inizio. La società deve preservare i giocatori e l'allenatore per continuare, ma è difficile avere un buon rendimento per un elemento anche di qualità se allenatori e giocatori cambiano di continuo. Il mio riscatto fissato a 25 milioni di euro? Se avessi i soldi, pagherei di tasca mia".