E' stato un bello spot quello dell'allenatore del Valencia Marcelino nei confronti di Geoffrey Kondogbia quel paragone con l'ex juventino Paul Pogba speso a favore del proprio calciatore ("Sinceramente, non seguo molto il resto dei centrocampisti che vengono convocati con la Francia, ma nell’ultimo periodo credo che alcuni di loro siano molto al di sotto del livello di Kondogbia. Abbiamo visto Pogba e Kondogbia giocare contro il Siviglia, e non c’è paragone"), ma indirettamente è stato anche un bell'assist per l'Inter. Quel riscatto a 25 milioni di euro, più un'eventuale 30% su una futura rivendita, rappresenta un tesoretto importante per una società desiderosa di tornare massimamente competitiva ma pur sempre condizionata dai paletti del Fair Play Finanziario in chiave mercato.



Nelle parole di Marcelino c'è anche la forte convinzione di concludere un'operazione che, per quello che è stato il rendimento offerto sin da qui da Kondogbia (4 gol e 4 assist in 23 partite di Liga), a quelle cifre viene considerato un vero e proprio affare. Un'operazione legata fino ad un certo punto a quella che dovrebbe far compiere il percorso inverso al difensore portoghese Joao Cancelo, una delle note più liete della stagione interista. 35 milioni di euro è però una cifra molto impegnativa, che solo la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe coprire senza problemi. La strada alternativa è rappresentata dalle solite cessioni per fare plusvalenze, con i nomi di Skriniar e Icardi rigorosamente in prima fila. Oltre a quel Kondogbia, oggetto misterioso in nerazzurro ma che a Valencia è tornato quello dei tempi del Monaco e che per Marcelino vale più di Pogba.