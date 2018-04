, parola dell'amico e compagno Lorenzo Tonelli. Il gigante buono, parola del centrale che ha fatto impazzire Napoli con quel colpo di testa a trafiggere Buffon. E può sorridere il presidente De Laurentiis per autentico capolavoro che ha consentito l'acquisto di Kalidou, ormai quattro anni fa:per il suo difensore.- E il destino sa essere anche strano, perché. I bianconeri avevano infatti preso da poche settimane Gonzalo Higuain con la formula della clausola, così De Laurentiis, Giuntoli e Chiavelli hanno studiato il rinnovo conieri sera, ironia della sorte. Una clausola solo per i club stranieri utile ad evitare brutte sorprese, la Juve è scomparsa sulle tracce dei giocatori del Napoli, K2 incluso. E adesso Koulibaly deciderà con massima serenità il suo futuro:e una clausola che non fa più paura. Quegli 8 milioni sborsati quattro anni fa si sono moltiplicati del 100%, in campo e sul listino prezzi, sempre più alto. Effetto K2.